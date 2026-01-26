نائب ترامب يعيب على الحكومة المحلية بمينيابوليس محاصرة عناصر للهجرة والجمارك

عبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن استياءه من محاصرة عدد من عناصر الهجرة والجمارك وتعرضهم لهجوم أثناء تواجدهم في أحد مطاعم مينيابوليس.

قال فانس :"كان عدد من موظفي ICE وCBP، خارج أوقات عملهم، يجتمعون لتناول العشاء في مينيابوليس. تم كشف هوياتهم والتعرف عليهم، كما انتشرت معلومات عن مكان تواجدهم، فحوصر المطعم بحشد من الناس، حيث وجد الموظفون أنفسهم محاصرين داخله".

وتشهد مينيابولوس توترًا كبيرًا، حيث شهدت المدينة حادثة إطلاق النار خلال عملية لإنفاذ قوانين الهجرة صباح يوم السبت، عندما أطلق عنصر من دورية الحدود النار وأردى أليكس بريتي، البالغ من العمر 37 عاما قتيلا، وهو من سكان مينيابوليس ويعمل ممرضا في وحدة العناية المركزة التابعة لشؤون المحاربين القدامى، فيما قالت السلطات إن بريتي كان مسلحا بمسدس ومخزنين للذخيرة.

كما أن المدينة شهدت قبل ذلك بحوالي أسبوعين، مقتل امرأة تدعى جوود تقود سيارتها إثر إطلاق نار من قبل رجل أمن فيدرالي، خلال ما وصفته واشنطن بالحملة الأمنية في منيابوليس.

لفت فانس إلى أن شرطة المدينة رفضت الاستجابة لمكالمتهم طلبا للمساعدة، لأنها تلقت تعليمات بعدم التدخل.

أضاف أن موظفين آخرين من هيئات اتحادية أخرى هرعوا لإنقاذ زملائهم.

أكد نائب الرئيس الأمريكي على أن هذا الحادث "ليس سوى قمة جبل الجليد" بالنسبة لما يجري في مينيابوليس، حيث ترفض السلطات المحلية التعاون مع أجهزة الهجرة.

زعم فانس: "لقد أوجدوا حالة من الفوضى أدت إلى وقوع حوادث مثل التي حدثت أمس، والتي انتهت بمقتل شخص بشكل مأساوي، بينما استغل السياسيون الحادث لإصدار تصريحات صاخبة حول أضرار حماية الحدود".

وأعرب فانس عن أمله في أن "تضع سلطات مينيابوليس نهاية لهذا الجنون".



