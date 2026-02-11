قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
محافظات

خدمات أفضل وسياحية متطورة.. محافظ جنوب سيناء يناقش ملفات حيوية خلال المجلس التنفيذي

ايمن محمد

ترأس اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم جرى استعراض ومناقشة عدد من الملفات المهمة، شملت تقنين أوضاع أراضي الدولة، وملف التصالح، والمتغيرات المكانية، إلى جانب مناقشة المتحصلات والإيرادات والموازنة، وتراخيص المحال العامة، وأداء المراكز التكنولوجية، وسبل تطويرها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


مشروعات خدمية جديدة لتلبية احتياجات المواطنين
ناقش المجلس المواقع المقترحة لإقامة مشروعات خدمية بعدد من مدن المحافظة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأهالي، ودعم البنية الخدمية والتنموية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة.
تعظيم الاستفادة من منشآت التضامن الاجتماعي
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بمديريات الخدمات، حيث تم استعراض موقف بعض المنشآت التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، ومن بينها المركز التأهيلي الاجتماعي بمدينة طور سيناء، وحديقة الأسرة والطفل بمدينة شرم الشيخ، في ضوء حق الانتفاع، وسبل تعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين.
الالتزام بالمعايير البيئية والصحية
كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات التخطيطية والتنموية، إلى جانب عرض مقدم من مديرية الصحة والسكان بشأن الموافقة على زيادة مقابل حرق ونقل النفايات الطبية الخطرة، بما يحقق الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة.
ممشى سياحي جديد لتعزيز الهوية البصرية بشرم الشيخ
وفي إطار دعم الهوية البصرية والسياحية، ناقش المجلس مقترح إنشاء ممشى سياحي بطريق السلام وحتى نهاية طريق التاور بمدينة شرم الشيخ، يتضمن تقديم خدمات سياحية وتجارية، مع التأكيد على التعامل التخطيطي مع جميع المساحات الواقعة في حرم الطريق وفق الاشتراطات التنظيمية، وبما يحافظ على الطابع الحضاري والبيئي للمحافظة.
 

توجيهات حاسمة لتحسين الخدمات ودفع التنمية
 

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الجلسة، أهمية المتابعة المستمرة لكافة الملفات، وتعزيز التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وسرعة اتخاذ القرارات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يلبي تطلعات أبناء المحافظة.

جنوب سيناء شرم الشيخ اجتماع حيوية تنمية

