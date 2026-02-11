خدمات أفضل وسياحية متطورة.. محافظ جنوب سيناء يناقش ملفات حيوية خلال المجلس التنفيذي

ترأس اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم جرى استعراض ومناقشة عدد من الملفات المهمة، شملت تقنين أوضاع أراضي الدولة، وملف التصالح، والمتغيرات المكانية، إلى جانب مناقشة المتحصلات والإيرادات والموازنة، وتراخيص المحال العامة، وأداء المراكز التكنولوجية، وسبل تطويرها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



مشروعات خدمية جديدة لتلبية احتياجات المواطنين

ناقش المجلس المواقع المقترحة لإقامة مشروعات خدمية بعدد من مدن المحافظة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأهالي، ودعم البنية الخدمية والتنموية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة.

تعظيم الاستفادة من منشآت التضامن الاجتماعي

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بمديريات الخدمات، حيث تم استعراض موقف بعض المنشآت التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، ومن بينها المركز التأهيلي الاجتماعي بمدينة طور سيناء، وحديقة الأسرة والطفل بمدينة شرم الشيخ، في ضوء حق الانتفاع، وسبل تعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين.

الالتزام بالمعايير البيئية والصحية

كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات التخطيطية والتنموية، إلى جانب عرض مقدم من مديرية الصحة والسكان بشأن الموافقة على زيادة مقابل حرق ونقل النفايات الطبية الخطرة، بما يحقق الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة.

ممشى سياحي جديد لتعزيز الهوية البصرية بشرم الشيخ

وفي إطار دعم الهوية البصرية والسياحية، ناقش المجلس مقترح إنشاء ممشى سياحي بطريق السلام وحتى نهاية طريق التاور بمدينة شرم الشيخ، يتضمن تقديم خدمات سياحية وتجارية، مع التأكيد على التعامل التخطيطي مع جميع المساحات الواقعة في حرم الطريق وفق الاشتراطات التنظيمية، وبما يحافظ على الطابع الحضاري والبيئي للمحافظة.



توجيهات حاسمة لتحسين الخدمات ودفع التنمية



وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الجلسة، أهمية المتابعة المستمرة لكافة الملفات، وتعزيز التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وسرعة اتخاذ القرارات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يلبي تطلعات أبناء المحافظة.