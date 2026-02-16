جاريدو: أزمات حسام غالي مع وائل جمعة بسبب شخصيته القوية

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للأهلي، عن حقيقة خلافاته مع حسام غالي قائد الفريق حينها، وذلك بعدما ترددت أنباء بأن هذه الخلافات كانت سببًا في رحيل جاريدو عن الأهلي.

وقال جاريدو في لقاءه عبر الزووم مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "حسام غالي لم يتدخل في قراراتي الفنية، هو لاعب منضبط ومحترف؛ ولكن غيرته على الفريق طبيعية وكان لا يرى سوى تحقيق الفوز وهذا أمر أتقبله وأكون سعيد به".

وتابع: "خلافات حسام غالي مع وائل جمعة بسبب شخصيته القوية؛ ولكن هذا لا يمنع أن الثنائي يتمتع بخلق حسن، ولا أتوقع أن يكون غالي سببًا في رحيل وائل جمعة عن الأهلي بعد رحيلي".