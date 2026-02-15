محظوظون بوجوده.. أربيلوا يمدح نجم ريال مدريد

مدح ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لاعبه الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد بعد تألقه فور عودته من الإصابة.

وعانى البالغ من العمر 27 عامًا، من الإصابات خلال موسمه الأول الصعب مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق قادما من ليفربول، إذ شارك أساسيًا في ست مباريات فقط في الدوري الإسباني مع ناديه الجديد.

كما أُثيرت تساؤلات حول أدائه في بعض الأوساط، في حين غادر المدرب الذي جلبه إلى البرنابيو، تشابي ألونسو، منصبه الشهر الماضي.

بل إن هناك تقارير في يناير الماضي تفيد بأن أربيلوا، الذي خلف ألونسو في قيادة الفريق، قد طلب من ألكسندر-أرنولد مغادرة النادي، على الرغم من أن هذه الادعاءات قد تم دحضها منذ ذلك الحين.

وقال أربيلوا في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "بالعمل مع (ألكسندر-أرنولد)، يبدو لي أنه رجل ذكي للغاية، يفهم اللعبة جيداً، ويدرك بسرعة ما نريده منه".

واضاف: “إنه ليس الظهير التقليدي الذي يقتصر دوره على الأطراف، بل يمكنه اللعب في العمق أيضًا. نريد لاعبين قادرين على تبادل المراكز، ونحن محظوظون بوجود لاعب كهذا.”

ويأمل ألكسندر-أرنولد أن يكون قد تجاوز مخاوف الإصابة، وسيسعى جاهدًا للتقدم والتأهل لكأس العالم هذا الصيف.