بيومي: سرعة إدانة CAF لجماهير الأهلي تكشف ضعف إدارات كرة القدم المصرية

علق الإعلامي خالد بيومي على ادانة الاتحاد الافريقي لكرة القدم لجماهير النادي الاهلي بخصوص الاحداث التي وقعت في مباراة الجيش الملكي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد بيومي من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس : "بسرعة فائقة وفي أقل من 24 ساعة، أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدانة لجماهير النادي الأهلي بخصوص الأحداث التي وقعت في مباراتهم الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا. نأمل لو كان الاتحاد الأفريقي بنفس السرعة في التعامل ، مع كل ما يخص الأندية المصرية بأفريقيا، وألا ينتظر تقرير الحكم والمباراة. يبدو أن اتحادنا وإدارة كرة القدم في مصر، على مستوى الاتحاد الأفريقي والدولي، يعانيان من ضعف شديد، وربما ننتظر خطاب شكر من الاتحاد المصري للاتحاد الأفريقي على سرعة الإدانة.

كان الاتحاد الافريقي “كاف” أعرب عن استياءه من أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حسب البيان بأشد العبارات الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي (مصر) ونادي الجيش الملكي (المغرب)، التي أقيمت في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026.

وأحال الاتحاد الأفريقي الملف الخاص بهذه الأحداث إلى الهيئة التأديبية للتحقيق فيها.

وبناءً على ذلك، سيتم إخضاع أي شخص تثبت إدانته للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية.