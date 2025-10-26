محاكمة ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا.. في هذا الموعد

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء المقبل 29 أكتوبر 2025، محاكمة أحمد حسام ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا.

كانت قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة أحمد حسام ميدو للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا على مواقع التواصل الاجتماعى.

كان الحكم محمود البنا تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة أدارها البنا تحكيميا كانت بين الأهلى وبيراميدز، حيث أشار ميدو بمجاملة الحكم محمود البنا لفريق الأهلى وكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى مما اعتبره البنا سبا وقذفا.