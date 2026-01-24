رمضان2026 .. طرح البوستر الدعائى لمسلسل الكينج

طرحت قناة mbc مصر البوستر الدعائى لمسلسل “الكينج” من بطولة الفنان محمد إمام ، والذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

ونشر الحساب الرسمي لقناة mbc مصر البوستر عبر موقع انستجرام ، وجاء بتعليق: “انتظروا مسلسل الكينج حصريا فى رمضان على قناة mbc مصر”.

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

اعمال محمد عادل إمام

وكان شارك الفنان محمد إمام فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ بمسلسل “كوبرا”.

ومسلسل كوبرا من بطولة محمد عادل إمام ، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.