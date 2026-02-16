قبل موقعة دوري الأبطال.. مورينيو يحذر لاعبي بنفيكا من ثأر ريال مدريد

حذر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، لاعبيه من ردة فعل ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مؤكدًا أن العملاق الإسباني سيدخل اللقاء بروح مختلفة بعد خسارته السابقة.

وأوضح مورينيو خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه يدرك حجم التحدي أمام أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة الأوروبية، مشددًا على أن الهزيمة الماضية ستمنح ريال مدريد دافعًا مضاعفًا للرد.

وأضاف: “عندما يتعرض الملك لجرح، يصبح أكثر شراسة”، في إشارة إلى ضرورة التعامل بتركيز كامل وعدم الاستهانة بالمنافس.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن بنفيكا سيخوض المباراة بثقة وطموح، رغم صعوبتها، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

كما شدد على أن قوة ريال مدريد لا تستند فقط إلى تاريخه الحافل بـ15 لقبًا في دوري أبطال أوروبا، بل أيضًا إلى خبرته الكبيرة في مثل هذه المواعيد القارية.

واختتم مورينيو تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه سيواجه أحد أبرز المرشحين للتتويج هذا الموسم بكل جدية، خاصة بعدما تمكن بنفيكا من التفوق على ريال مدريد بنتيجة 4-2 في ختام مرحلة المجموعات، وهو ما يزيد من أهمية المواجهة المقبلة.