المحامين.. بدء إجراءات التسليم والتسلم لنقابات جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة وحلوان

أصدر نقيب المحامين، الدكتور عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن البدء في إجراءات التسليم والتسلم للنقابات الفرعية التالية «جنوب القاهرة، حلوان، القاهرة الجديدة»، وجاء نص القرار كالتالي:

قرار

قرر مجلس النقابة العامة، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، البدء في إجراءات التسليم والتسلم للنقابات الفرعية التالي بيانها، وذلك يوم الخميس الموافق 19/2/2026، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، على النحو التالي:

أولا:

1ـ جنوب القاهرة أ. محمد الكسار، أ. ربيع الملواني.

2 ـ القاهرة الجديدة د. بكر الضوة، أ. محمد هيبة.

3 ـ حلوان أ. محمد كركاب، أ. السيد جابر، أ. أحمد حسان.

ثانيًا: لا يتم القيام بأي أعمال خاصة بالمجلس قبل تمام عملية الاستلام والتسلم.