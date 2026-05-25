رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات.. الصحة تعلن خطة طوارئ شاملة لتأمين المواطنين خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن الوزارة أعلنت رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتفعيل خطة تأمين طبي متكاملة خلال عيد الأضحى المبارك، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن سيكون هناك إعادة توزيع نحو 1700 سيارة إسعاف على الطرق وأماكن التجمعات، مع دعم الإسعاف النهري بعدد من اللنشات الطبية.

متابعة الحالة الصحية على مدار الساعة

وتابع المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه سيكون هناك زيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ وربط الخدمات بغرف التحكم لمتابعة الحالة الصحية على مدار الساعة.