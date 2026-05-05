28 وحدة جاهزة.. نقابة المهندسين تتابع استلام وحدات ريماس بمطروح

قام الدكتور محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان، بزيارة ميدانية إلى محافظة مطروح لمتابعة موقف استلام وحداتها السكنية بقرية «ريماس»، في إطار الحرص على تسريع وتيرة التسليم وضمان جاهزية التشطيب.

وأكد الدكتور محمد عبد الغني- نقيب المهندسين أن ملف وحدات «ريماس» شهد في فترات سابقة بعض التأخيرات، مشيرا إلى الجهود التي بذلها عدد من النقباء السابقين والمجالس السابقة لدفع العمل بهذا والانتهاء من هذا المشروع الحيوي.

وأوضح أنه تم المرور على جميع الوحدات الجاهزة، والتي يبلغ عددها حاليًا نحو 28 وحدة، مع رصد عدد من الملاحظات الفنية وإبلاغها للمطور للعمل على تلافيها، تمهيدًا لتسليمها رسميًا بشكل كامل، وتشكيل لجنة للاستلام الابتدائي بحلول 15 مايو الجاري، و20 وحدة قبل عيد الأضحى، ليصبح الإجمالي 48 وحدة كاملة التشطيب، بما يعزز من جاهزية المشروع لاستقبال أعضاء النقابة خلال موسم الصيف.

وأعلن عبد الغني أن النقابة بصدد تجهيز وتأثيث الوحدات فور استلامها، لتكون نواة لمصيف خاص بنقابة المهندسين، على أن يتم طرح الوحدات المتبقية للبيع لصالح الزملاء المهندسين بنظام القرعة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأعضاء.

وأكد عبدالغني أن مشروع وحدات «ريماس» يأتي في إطار خطة النقابة لتعزيز الخدمات المقدمة للمهندسين، خاصة في مجالي الإسكان والمصايف، بما يلبي احتياجات الأعضاء ويوفر لهم مستوى متميزًا من الخدمات.

من جانبه، أكد المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان، أن النقابة تولي ملف وحدات «ريماس» أهمية كبيرة، مشددًا على أن الزيارة الميدانية جاءت للوقوف على آخر المستجدات على أرض الواقع، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتسليم.

وأضاف: "حرصنا خلال الجولة على المرور على جميع الوحدات الجاهزة، ورصد أي ملاحظات فنية بدقة، وتم تسليمها للمطور للعمل على تلافيها فورًا، حتى تخرج الوحدات بالشكل الذي يليق بالمهندسين. نعمل وفق خطة واضحة للانتهاء من تسليم الوحدات، لتكون جاهزة ومهيأة بالكامل لاستقبال المهندسين وأسرهم خلال موسم صيف هذا العام".

وتابع وكيل نقابة المهندسين: “نسعى لأن يكون هذا المشروع إضافة حقيقية لخدمات النقابة، سواء من خلال توفير مصيف متميز للمهندسين وأسرهم، أو من خلال طرح الوحدات المتبقية بنظام القرعة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الزملاء”.

وأعرب المهندس رضا الشافعي عن خالص تقديره لجهود لجنة متابعة ريماس برئاسة المهندس هشام أمين، والمهندس جمال المهدي- مستشار اللجنة، مثمنا الجهد والدور الذي قامت به اللجنة في هذا الملف.