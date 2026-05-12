بعد مشاهدتهما معًا.. سيدة تحاول التخلص من طفلها بمساعدة عمه

تمكنت مباحث الدقهلية، من ضبط سيدة وشقيق زوجها، بتهمة الشروع فى قتل نجل الأولى، ومحاولة خنقه بـ«إيشارب»، وذلك بعدما شاهدهما معًا داخل منزلها، بإحدى القرى التابعة لمركز شربين.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة شربين من المستشفى، بوصول سيدة وبرفقتها طفلها فى العقد الأول من عمره، وبفحص الطفل تبين أنه مازال على قيد الحياة، وبه آثار خنق واحمرار بالرقبة..

انتقل ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى «م.ح من »، 3 اعوام ، وبسؤال الأم ادعت فى البداية أنها عثرت عليه داخل المنزل فاقدا للوعى، واعتقدت أنه توفى. وبتضييق الخناق عليها، أقرت الأم بأنها اتفقت مع شقيق زوجها على التخلص من نجلها، وخنقته بـ«إيشارب» من رقبته حتى فقد الوعي ، وذلك عقب ان شاهدهما معًا داخل المنزل، وخوفهما من إبلاغه والده المتواجد خارج البلاد، واعتقدالإثنين أنه توفى، ونقلته والدته للمستشفى لمحاولة إبعاد الشبهة عنها.

تم التحفظ على الأم، وتم ضبط شقيق الأب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق