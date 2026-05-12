الدقهلية: تحصين 111 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين 111 ألف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية الأولى للعام الحالي ضد مرضَيْ الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وأوضح أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية، بالإضافة إلى الكمائن الحدودية والتجمعات الريفية والعزب والكفور في جميع أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملات بمراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على توعية مربي الماشية بأهمية التحصين الدوري للحفاظ على صحة الحيوان والثروة الحيوانية، وأضاف أن الدولة تعمل وفق استراتيجية متكاملة للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال توفير جميع اللقاحات المطلوبة، وتكثيف حملات التحصين ضد الأمراض والفيروسات.

وأوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن إجمالي ما تم تحصينه بلغ 111 ألف رأس، وتستهدف الحملة تحصين الأبقار والجاموس بجميع المراكز والقرى، إضافة إلى الأسواق والكمائن، كما تقوم المديرية بمراقبة وتطهير أسواق الماشية بالتنسيق مع الإدارات والوحدات المحلية، وتنشر لجان الإرشاد البيطري الوعي بين المواطنين حول مخاطر الأمراض الوبائية وسبل الوقاية، وناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة الاستجابة لحملات التحصين حفاظًا على استدامة الإنتاج الحيواني والصحة العامة.