مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر اثر وقوع تصادم سيارة مجهولة و موتوسيكل بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة مجهولة وموتوسيكل.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع محمد عبد الرحمن جمال سيد أحمد 24 عاما مقيم بالشرفا السنبلاوين وإصابة إبراهيم العنانى إبراهيم 19 عاما مقيم بالشرفا السنبلاوين

وأصيب كسر بقاع الجمحمة و كسر باليد اليمنى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى السنبلاوين

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .