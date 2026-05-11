نقل صيدلانية ووالدتها إلى المستشفى بعد تعرضهما للضرب والخنق بالدقهلية

أصيبت صيدلانية ووالدتها بإصابات بالغة، إثر تعرضهما للضرب بالعصا داخل شقتهما ببلقاس بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود أنباء بتعرض صيدلانية ووالدتها للضرب من اخرين بالأيدي وعصا خشبية.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة نورهان. ط. ط (صيدلانية بمستشفى بلقاس العام) 28 عاما وبها آثار خنق بالرقبة وكدمات باليدين والفخذ الأيسر.

وكريمة 62عاما (معلم خبير ) تعانى من سحجات بالوجه وكدمات بالظهر ، وتم نقلهما إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .