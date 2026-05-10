محافظ الدقهلية يتفقد شبكة الطوارئ ويتابع رفع الإشغالات من الشوارع

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، ومختلف مراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية بالتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية وإزالة كافة أنواع التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وسرعة إنهاء ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين، واستمرار تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم لمنع تراكم القمامة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار رفع الإشغالات من جميع الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولا ييسمح بأي تعديات أو معوقات لحركة السير، كما أكد على استمرار الحملات اليومية لضمان انسياب الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي اختناقات في جميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ على سرعة التعامل مع مطالب المواطنين، والاستجابة الفورية لشكواهم، ومتابعة حلها أولًا بأول، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.