محافظ الدقهلية يشهد حملة لرفع الإشغالات والتعديات بحي غرب

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بنطاق حي غرب المنصورة، والتي شملت شارع العباسي ومنطقة الشيخ حسانين.

وشدد المحافظ، خلال جولته الميدانية، على ضرورة استمرار التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات والظواهر السلبية بالشوارع، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

كان محافظ الدقهلية قد أصدر تعليمات مشددة برفع جميع الإشغالات من الشارع العام، سواء أمام المحلات التجارية أو المنازل، بجميع شوارع مدينة المنصورة ومختلف مراكز ومدن المحافظة، مع مضاعفة قيمة الغرامات والمخالفات في حال تكرارها.

كما أمر بضبط أي مركبة "توك توك" أو "تروسيكل" أو دراجة نارية تستخدم مكبرات الصوت (أطقم الصوت)، لما تسببه من إزعاج وتلوث سمعي للمواطنين، والتحفظ عليها فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكلف محافظ الدقهلية بحملة فورية لرفع جميع الإشغالات بشارع العباسي ومنطقة الشيخ حسانين.

وعلى الفور نظم محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بمشاركة الجهاز المعاون له، حملة فورية لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق الحي، امتدت لتشمل مناطق حيوية عدة، أبرزها شارع العباسي، ومنطقة الشيخ حسانين، ومنطقة السلخانة، والطميهي.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين المتعدين على الأرصفة وحرم الشوارع، بالإضافة إلى إزالة تعديات المحلات التجارية المتمثلة في إشغالاتها التي تعوق حركة المارة والمركبات وتسبب زحاماً.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال جميع المخالفات، مع التأكيد على استمرار هذه الحملات بشكل يومي لضمان عدم عودة هذه الظواهر السلبية، وذلك بحضور اللواء وائل الشربيني، مدير المتابعة الميدانية ونواب رئيس الحي.