قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كان السينمائي 79.. حجم الميزانية ومستقبل الذكاء الإصطناعي
قطر وباكستان تدعوان لدعم جهود السلام وإنهاء الحرب في المنطقة
محافظ المنوفية يجبر بخاطر طالب ويوقع له بكراسته
قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026
عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك
بكري: ماكرون يعكس صورة مصر الآمنة والمستقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد حملة لرفع الإشغالات والتعديات بحي غرب

جولة لمحافظ الدقهلية
جولة لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بنطاق حي غرب المنصورة، والتي شملت شارع العباسي ومنطقة الشيخ حسانين.

وشدد المحافظ، خلال جولته الميدانية، على ضرورة استمرار التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات والظواهر السلبية بالشوارع، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

كان محافظ الدقهلية قد أصدر تعليمات مشددة برفع جميع الإشغالات من الشارع العام، سواء أمام المحلات التجارية أو المنازل، بجميع شوارع مدينة المنصورة ومختلف مراكز ومدن المحافظة، مع مضاعفة قيمة الغرامات والمخالفات في حال تكرارها.

كما أمر بضبط أي مركبة "توك توك" أو "تروسيكل" أو دراجة نارية تستخدم مكبرات الصوت (أطقم الصوت)، لما تسببه من إزعاج وتلوث سمعي للمواطنين، والتحفظ عليها فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكلف محافظ الدقهلية بحملة فورية لرفع جميع الإشغالات بشارع العباسي ومنطقة الشيخ حسانين.

وعلى الفور نظم محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بمشاركة الجهاز المعاون له، حملة فورية لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق الحي، امتدت لتشمل مناطق حيوية عدة، أبرزها شارع العباسي، ومنطقة الشيخ حسانين، ومنطقة السلخانة، والطميهي.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين المتعدين على الأرصفة وحرم الشوارع، بالإضافة إلى إزالة تعديات المحلات التجارية المتمثلة في إشغالاتها التي تعوق حركة المارة والمركبات وتسبب زحاماً.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال جميع المخالفات، مع التأكيد على استمرار هذه الحملات بشكل يومي لضمان عدم عودة هذه الظواهر السلبية، وذلك بحضور اللواء وائل الشربيني، مدير المتابعة الميدانية ونواب رئيس الحي.

الدقهلية محافظه محافظ جوله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

الزمالك

بعد خسارة الزمالك .. «الغندور»: الكونفدرالية تساوي 40 بطولة دوري و100 كأس

جنيهات ذهب

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

ترشيحاتنا

السفير محند صالح

الجامعة العربية تشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس جيبوتي

صورة أرشيفية

قطر: سفينة الشحن المتضررة من الهجوم تواصل رحلتها دون إصابات

أرشيفية

الحرس الثوري الإيراني يحذر: أي تحرك ضد طهران سيواجه برد “فوري وحاسم”

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد