تعرض لماس كهربائى.. إصابة فني بحروق في الدقهلية

أصيب فني كهرباء بحروق إثر تعرضه لماس كهربائي بقرية العزيزة بالمنزلة في محافظة الدقهلية، وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة فني كهرباء إثر تعرضه لماس كهربائي من محول أثناء عمله بجوار مدرسه السلام بقرية العزبزة بالمنزلة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أن المصاب يدعى حافظ محي الدين يونس فني كهرباء هندسه كهرباء قرى المنزلة 47 عاما.

وأصيب اضطراب في درجه الوعي وحروق من الدرجه الاولي في اليد اليمنى وتم نقله إلى مستشفى المنزلة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.