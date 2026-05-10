مُشاجرة بين شباب الدقهلية تنتهي بإصابة خطيرة لطالب 17 عامًا

أُصيب شاب بطعنة في الجانب الأيسر من الصدر، إثر نشوب مشاجرة استخدم خلالها سلاح أبيض «مطواة»، بقرية ديرب الخضر التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة بني عبيد يفيد بنشوب مشاجرة بقرية ديرب الخضر.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شاب يُدعى «إبراهيم محمد أحمد»، 17 عامًا، بطعنة في الجانب الأيسر من الصدر، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة».

وتم نقل المصاب إلى مستشفى دكرنس لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.