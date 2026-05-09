ضبط شاب لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتهديد سيدة بسلاح أبيض في الدقهلية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر "متواجد خارج البلاد" من نجل عمه لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتهديد والدته وشقيقته بإستخدام سلاح أبيض بالدقهلية والزعم بتواطؤ أحد العاملين بمركز شرطة نبروه للحيلولة دون ضبطه.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين وجود خلافات بين طرف أول (المشكو فى حقه ووالدته) وطرف ثان (الشاكى، والدته، والده، شقيقته) حول الميراث محرر بشأنها عدة محاضر متبادلة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه ، وبإستدعاء والدة الشاكى نفت ما ورد بالشكوى من تواطؤ أحد العاملين بمركز شرطة نبروه للحيلولة دون ضبطه وعللت إدعاء نجلها ذلك لتواجده خارج البلاد وعدم إلمامه بحقيقة الواقعة.. كما تبلغ من شقيقة الشاكى (طالبة) بتضررها من المشكو فى حقه لقيامه بالتعدى عليها بإستخدام سلاح أبيض، وقد أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بأحد المصارف المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.