خناقة ستات.. مشاجرة نسائية بالشوم تنتهي بـ 3 إصابات في الدقهلية

أصيب 3 سيدات بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة على طريق قريه الجوابر بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين

نشوب مشاجرة بين طرفين واستخدمت فيها الشوم مما أدى إلى إصابة كل من عزة م إ 43عاما حيث بكدمات باليدين والذراعين والظهر واشتباه ما بعد الارتجاج.

وشيرين ا ف 37عاما بجرح متهتك بفروة الرأس وتجمع دموي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وهبة إ م 23 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابات إلى مستشفى ميت سلسيل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.