بعد ورود رأي مفتى الجمهورية.. الإعدام لشخص أنهى حياة آخر بطلق ناري داخل مقهى في الدقهلية

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

هيئةالمحكمه
همت الحسينى

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات المنصورة، بالإعدام لسائق، بعد إدانته بقتل شخص بإطلاق عيار ناري عليه أثناء جلوسه داخل مقهى بقرية الحوتة التابعة لمركز المنزلة  ، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه.


صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين إبراهيم مجاور بسيوني، ومحمد حسن منيع، ومحيي الدين محمد الكناني، وبحضور المستشار أحمد بهاء علي وكيل النائب العام، وسكرتارية أحمد كمال ومحمود عبد الكريم، في القضية رقم 5049 لسنة 2024 جنايات مركز المنزلة، والمقيدة برقم 2131 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.


وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «أحمد أ.ص.»، 42 عاما، سائق، ومقيم بقرية الحوتة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه «أحمد حسبو جعفر محمد » عمدا مع سبق الإصرار والترصد.


وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا «بندقية خرطوش»، ثم توجه إلى المكان الذي أيقن تواجده به داخل أحد المقاهي بقرية الحوتة، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا  استقر برأسه، قاصدا إزهاق روحه، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم إحراز سلاح ناري غير مششخن «بندقية خرطوش» وذخيرة تستخدم على ذات السلاح، دون الحصول على ترخيص قانوني.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، حيث أكد الشاهد الأول، إسماعيل حسبو جعفر محمد القزاز، شقيق المجني عليه، أنه علم بإصابة شقيقه، وعند انتقاله إلى مكان الواقعة أبلغه الأهالي بقيام المتهم بإطلاق النار عليه من بندقية خرطوش، ما أدى إلى وفاته في الحال.
فيما شهد محمد علي محمد السيد أبو العطا، 26 عاما، جزار، بأنه كان يجلس رفقة المجني عليه داخل المقهى وقت الحادث، وفوجئ بالمتهم يحضر ممسكا بسلاح ناري، قبل أن يصوب العيار النارى على رأس المجني عليه.
 

