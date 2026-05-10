إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بأخرى بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية باخرى على طريق قريه الشناوي شربين بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بأخرى.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من احمد مسعد جمعه طاهر20عاما باشتباه نزيف بالمخ واشتباه استرواح هوائي، يوسف رضا عبد البديع 20عاما كدمات وسححات متفرقه بالوجه والجسم واليدين واشتباه نزيف بالمخ واشتباه استرواح هوائي بالصدر

واصيب مصطفى عبدالحكم عبدالمطلب19عاما نزيف بالمخ وانخفاض بدرجه الوعي ومحمد طه محمد سلامه 17عاما بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج .

تم نقل المصابببن إلى مستشفى شربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق