بسبب طعنة.. مصرع شاب أثناء مشاجرة في إحدى قرى الدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اثر إصابته بطعنة بالجانب الأيسر في الصدر، عقب خلال مشاجرة استخدم فيها سلاح أبيض "مطواة"، بقرية ديرب الخضر التابعة لمركز بني عبيد، بمحافظة الدقهلية،

و تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة بني عبيد، بنشوب مشاجرة بقرية ديرب الخضر التابعة لدائرة المركز، بجوار مسجد البصير.



إنتقلت ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شاب يدعى إبراهيم محمد أحمد أحمد، 16 عاما ، بطعنه بالجانب الأيسر من الصدر من سلاح أبيض "مطواة"، وتم نقله لمستشفي دكرنس لتلقي العلاج اللازم، لكنه قد فارق الحياة متأثرا بإصابته التي لحقت به.

فيما تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، محمد،ا،م ، 59عاما ،والذى اعترف بارتكابه الواقعةوتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.