الإشراف العام
محافظ الدقهلية يعلن بدء تشغيل منافذ جديدة لبيع الخبز المدعم

همت الحسينى

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  عن افتتاح 15 منفذًا جديدًا لبيع الخبز المدعم بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز وتقريب الخدمة إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ليصل إجمالي المنافذ إلى 22.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنافذ الجديدة تشمل،2 منافذ في طلخا، 2 منفذ في دكرنس، 3 منافذ في شربين، 3 منافذ في بلقاس، منفذًا في أجا، 4 منافذ في السنبلاوين، مما يسهم في تخفيف الضغط على المنافذ القائمة وتوفير الخدمة لعدد أكبر من المواطنين.

بالإضافة إلى 7 منافذ بنطاق مدينتي المنصورة وطلخا، ليصبح عدد منافذ توزيع الخبز 22 منفذًا، مع جاري التعميم على باقي المراكز.

وأشار المحافظ إلى أن المنافذ الجديدة تأتي بالإضافة إلى منافذ البيع بمدينتي المنصورة وطلخا في الأماكن التالية:
منفذ بيع الخبز بجوار مصر للطيران، ومنفذ بيع الخبز بعزبة الهويس والنهضة (الصفيح سابقًا) بنطاق حي شرق، بالإضافة إلى منفذ الخبز بالمعرض الدائم بشارع قناة السويس، ومنفذ المعرض الدائم بحي غرب، والسوق الحضاري بطلخا، وذلك في إطار تخفيف الضغط على المنافذ القائمة وتوفير الخدمة لعدد أكبر من المواطنين.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن البيع يبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى انتهاء الكمية، على أن يكون الحد الأقصى للصرف 40 رغيفًا لكل مواطن، مشددًا على انتظام التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على احتياجاتهم، تحت إشراف مباشر من المحافظة ومديرية التموين وحي غرب المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المذكورة لمتابعة توزيع الخبز يوميًا في جميع المنافذ، مثمنا دور مديرية التموين

وأشار إلى استمرار المحافظة في التوسع في إنشاء وتشغيل منافذ جديدة لبيع الخبز وفقًا لاحتياجات المواطنين بكل منطقة لتشمل جميع مراكز المحافظة، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

واشاد محافظ الدقهلية جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مؤكدا على متابعة أعمال صرف حصص الخبز للمواطنين والتأكيد على حسن المعاملة ومنع التكدسات والتزام الشفافية في التوزيع.

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
