الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الدقهلية.. جراحة دقيقة بمستشفى ميت غمر المركزي لإنقاذ مريض من مضاعفات كسر ونزيف بالمخ

فريق طبي
فريق طبي
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ميت غمر المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخل جراحي دقيق لمريض كان يعاني من إصابة خطيرة بالجمجمة والمخ.


وأوضحت الفحوصات الطبية أن الحالة تعاني من كسر منخسف بعظام الجمجمة أعلى الوريد الرئيسي بالمخ، مصحوب بتهتك في أنسجة المخ ونزيف داخل خلايا المخ، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل لتفادي المضاعفات الخطيرة.
وعلى الفور، تم تجهيز الحالة ودخولها غرفة العمليات، حيث أجرى الفريق الطبي جراحة دقيقة شملت رد الكسر المنخسف، وإصلاح الأنسجة المتهتكة، إلى جانب تفريغ النزيف، بما ساهم في استقرار الحالة وتحسنها عقب الجراحة.
ولا يزال المريض يخضع للرعاية الطبية والمتابعة داخل العناية المركزة لحين استكمال مراحل العلاج والتعافي.
وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد جلال سعمة، استشاري جراحة المخ والأعصاب، كما شارك في فريق التخدير الدكتور سامح والي، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم الممرضة إسراء علاء، والممرضة شيماء مروان، والممرضة هند محمد.
و أعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره للفريق الطبي، مشيدًا بكفاءتهم في التعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة، بما يعكس جاهزية مستشفيات المحافظة للتعامل مع مختلف التدخلات الجراحية المتقدمة.

