محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي وإدارات الديوان العام ويشدد على سرعة تلبية وتنفيذ الخدمات للمواطنين

تفقَّد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي وعددًا من الإدارات بديوان عام المحافظة، للوقوف على سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جولاته الميدانية الدورية لمتابعة معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات.

واطمأن المحافظ على انتظام العمل، وحسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء معاملاتهم وشكواهم عبر منظومة "الشباك الواحد"، وشدد على أن "خدمة المواطن تأتي في صدارة الأولويات"، وأنه "لن يُسمح بأي تقصير أو تأخير في إنجاز الخدمات".

والتقى المحافظ المواطنين بالمركز التكنولوجي واستمع إليهم، مشددا على توفير سُبُل الراحة والرعاية للمواطنين خلال فترة انتظارهم، مع توفير عناية خاصة لكبار السن وذوي الهمم، والالتزام بعدم وقوف أي مواطن أثناء تقديم الخدمة له، كما أكد على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والرد عليها.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجه الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة، بمتابعة واستدامة تقديم الخدمات، كما شدد المحافظ على تكثيف المتابعة والمرور الدوري على مصانع معالجة وتدوير القمامة.

ووجَّه المحافظ بسرعة البت في طلبات المواطنين وشكواهم وفقًا للقانون، وتيسير الإجراءات عليهم، مؤكدًا تعزيز التعاون بين المحافظة وجميع الوزارات والهيئات والقطاعات لخدمة المواطنين في شتى المجالات.

واطلع المحافظ علي الجهود والمهام الموكلة للعاملين بالادارة المتكاملة، موجّهًا بالعمل بكل إخلاص وحيادية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم واحتياجاتهم.

