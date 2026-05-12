إصابة سيدة ونجليها إثر اصطدام توك توك بهم في الدقهلية

أصيبت سيدة ونجلاها إثر وقوع حادث اصطدام توك توك بهم بحى السلام ببلقاس في الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص إثر اصطدام توك توك بهم بحى السلام ببلقاس.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من

سعاد أحمد عبد المجيد، 34 عاما، مقيمة بلقاس، بكسر مضاعف بالساق اليمنى وخلع بالكتف اليمنى وجرح بالحاجب الأيسر،

ونجليها السيد يسرى البدوى، 13 عاما، مقيم بلقاس بكسر بالقدم اليمنى، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد يسرى البدوى، 10 أعوام، بلقاس، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

