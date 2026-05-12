وكيل مديرية التربية والتعليمية بالدقهلية يتفقد مدارس السنبلاوين لمتابعة امتحانات نهاية العام

تفقد بسيوني محمد بسيوني، وكيل مديرية التربية والتعليمية بالدقهلية، إدارة السنبلاوين التعليمية لمتابعة سير الامتحانات بعدد من المدارس.

وكان في استقباله محمد إبراهيم، مدير الإدارة، وعادل عبد الله، وكيل الإدارة.

وشملت الجولة المرور على مدارس اللغات الرسمية والسنبلاوين الإعدادية بنات والحوال الابتدائية.

وتابع بسيوني سير امتحانات نهاية العام للمواد غير المضافة للمجموع، واطمأن على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، موجهاً بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع توفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

و وجه وكيل المديرية الشكر لإدارة السنبلاوين التعليمية وإدارات المدارس وهيئات التدريس تقديراً للجهود المبذولة في دعم وانتظام العملية التعليمية وخروج الامتحانات بصورة منظمة ومنضبطة.