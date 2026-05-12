محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخبز المدعم بمدينتي أجا والمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتظام عمل منافذ بيع الخبز المدعم بمدينتي أجا والمنصورة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز وتقريب الخدمة إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد “مرزوق” أن البيع يبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء الكمية، على أن يكون الحد الأقصى للصرف 40 رغيفا لكل مواطن، مشددا على انتظام التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على احتياجاتهم، تحت إشراف مباشر من المحافظة ومديرية التموين وحي شرق المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإشراف على أعمال توزيع الخبز يوميًا في المنافذ الجديدة، مؤكداً استمرار المحافظة في التوسع في إنشاء وتشغيل منافذ جديدة لبيع الخبز، وفقا لاحتياجات المواطنين بكل منطقة، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.