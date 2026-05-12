بـ آلة حادة.. إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة ، بقرية شرقية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الآلة الحادة.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة، وتببن إصابة كلا من: محمد فرج احمد 49عاما مقيم شرقية المعصرة

بجرح قطعي باليد اليسري ومحمد يحيى محمد إسماعيل 41,عاما شرقية المعصرة بجرح قطعي بالرأس ، وأحمد الشوحه فرج أحمد 26عاما مقيم شرقية المعصرة، واصيب بجرح قطعي بكف اليد اليمني واشتباه قطع في الأوتار، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.