ضبط حلاق تعدى على عامل بسلاح أبيض في السويس

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الجناين من (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" – مقيم بدائرة القسم) بقيام (حلاق – مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليه بسلاح أبيض حال تواجده أمام محل سكنه لخلافات حول الجيرة .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



