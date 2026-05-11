«قفزه فوق الأسطح لم تُنقذه».. سقوط صياد الجبيل بـ80 قطعة حشيش وحكم رادع من جنايات جنوب سيناء

أسدلت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، الستار على قضية الاتجار بالمواد المخدرة، بعدما قضت بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم صياد بمنطقة الجبيل 50 ألف جنيه، إثر إدانته بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 يناير 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طور سيناء معلومات تفيد بقيام صياد يُدعى «ماهر.م.ع.س»، يبلغ من العمر 28 عامًا، ومقيم بمنطقة الجبيل، بمعاودة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، رغم اتهامه سابقًا في قضية مماثلة.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يتخذ من مسكنه وملحقاته مكانًا لتخزين المواد المخدرة وترويجها، كما كشفت عن استعداده لإتمام عملية بيع لأحد عملائه بالقرب من محل إقامته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، أعدت الأجهزة الأمنية مأمورية لضبط المتهم، حيث تم نصب كمين له أثناء خروجه من منزله حاملًا حقيبة جلدية. وبمجرد مشاهدته قوات الأمن، حاول الفرار بالقفز فوق أسطح المنازل، إلا أن القوات تمكنت من ملاحقته وضبطه.

وبتفتيش الحقيبة، عُثر بداخلها على 80 قطعة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول، يُشتبه في استخدامه لتسهيل التواصل مع العملاء وإتمام عمليات الترويج.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم في التواصل مع عملائه.

وجرى تحرير المحضر رقم 203 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، مع إرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 89 لسنة 2026، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم بالسجن المشدد والغرامة المالية.