إحالة تشكيل عصابي لتزوير تراخيص سيارات الجمارك إلى الجنايات.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية 10 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير اوراق السيارات التي تواجه مشكلات جمركية وتراخيص قانونية من وحدات المرور المختصة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين كونوا تشكيل عصابي حيث قلدوا بواسطة أخر مجهول خاتم وعلامات إحدى الجهات الحكومية وعلامة أحد موظفيها هي خاتم شعار الجمهورية وعلامة مكتب توثيق مدينة نصر أول وإمضاء الموثق، ومهرها بإحدى المحررات الرسمية محل الاتهام الثالث، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

كما قلدوا بواسطة أخر مجهول خاتم وعلامات إحدى الجهات الحكومية وعلامة أحد موظفيها هي خاتم شعار الجمهورية وعلامة وحدة مرور الجزيرة وعلامة رئيس الوحدة، ومهرها بإحدى المحررات الرسمية هي رخصة تسيير السيارة محل الاتهام التالي، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وحال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية؛ اشتركوا بطريق التحريض الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير إحدى المحررات الرسمية مكتب توثيق مدينة نصر أول؛ بأن حرّضوا مجهولا على اصطناعه واتفقوا معه على النظير المادي لذلك وأمدوه بالبيانات اللازمة، فأنشأه الأخير على غرار مثيله الصحيحة وأثبت به بيانات مُغايرة للحقيقة مُنسِبًا صدوره زورًاً لمكتب توثيق مدينة نصر أولاحلل