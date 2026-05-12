الغيرة والحسد دفعها للإجرام.. الإعدام شنقا لموظفة في حضانة أنهت حياة ابنة جارتها بالفيوم

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة موظفة في حضانة بالإعدام شنقا لقيامها باستدراج رضيعة إلى مسكنها وإنهاء حياتها وسرقة قرطها الذهبي بقرية ابجيج بمركز الفيوم .

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم إبراهيم عبد السلام رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج و محمد عبد التواب إبراهيم الرئيسان بالمحكمة و ادهم دويدار عبد الحميد عضو المحكمة وحضور عبد اله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام.



تعود وقائع القضية رقم 36331 لسنة 2024 جنايات مركز الفيوم إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بالعثور على جثة رضيعة داخل جوال ملقاة بجانب احد الطرق بقرية ابجيج دائرة المركز.

أمر مدير أمن الفيوم بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية بالمديرية لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة وباستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة ومراجعة الكاميرات تبين ان الجثة لرضيعة تدعى " سما . م . م " عامين ، ووراء ارتكاب الواقعة " جيهان . ر . أ " موظفة في حضانة تقيم بمنزل ملاصق لمنزل المجني عليها.



وتوصلت تحريات العقيد معتز عبد المنجي عبد المنعم ، مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم إلى ارتكاب المتهمة لواقعة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار وسرقة قرطها الذهبي ، اثر كرهها وبغضها وحقدها لوالدة المجني عليها ، إذ كلما شاهدت الطفلة المجني عليها تلهو ، أضمرت وأوغرت وازدادت في قلبها تلك الضغائن قبل تكل الطفلة البريئة ، وحال مرورها بضائقة مالية زين لها الشيطان سوء عملها، بان بيتت النية وتفكرت بروية وعقدت العزم المحقق على إزهاق روحها وأعدت مخططا بعد ما قلبت الأمور على وجهها، وتحينت الزمان المناسب لارتكاب فعلها ، إذ استدرجت الطفلة عليها الحجز عليها حال لهوها لمسكنها وقامت بالانقضاض عليها قابضه على أنفاسها ، حتى فاضت روح تلك البريئة وما إن تيقنت بوفاتها ، انتزعت قرطها الذهبي من إذنيها ، وقامت بوضع جثمان المجني عليها بجوال ووضعتها بمسكنها لصبيحة اليوم التالي ثم ألقت بها بمكان العثور عليها.