ماذا فعل لاعبو الزمالك مع حسام عبد المجيد بعد مباراة اتحاد العاصمة؟

أكد الإعلامي أحمد حسن أن لاعبي الزمالك حرصوا على تحفيز اللاعب حسام عبد المجيد بعد الهجوم عليه من الجماهير في مباراة اتحاد العاصمة الأخيرة.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"لاعبو الزمالك حرصوا على تحفيز حسام عبد المجيد والشد من آزره بعد مباراة اتحاد العاصمة الأخيرة".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة للمباراة

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتحديدًا عبر قناة “بي إن سبورتس 2 HD”.