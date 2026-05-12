حمادة طلبة: حسام عبد المجيد لاعب مميز ولا يجب تحميله المسؤولية وحده

أكد حمادة طلبة لاعب نادي الزمالك السابق، أن مدافع الفريق حسام عبد المجيد يمتلك قدرات فنية كبيرة ويعد من العناصر المميزة داخل صفوف الفريق.



وقال طلبة في تصريحات إذاعية إن الفترة الحالية لا تُعد مناسبة لانتقاد حسام عبدالمجيد أو تحميله المسؤولية بمفرده عن أي تراجع في النتائج، مشددًا على أن كرة القدم لعبة جماعية ولا يمكن اختزال الأخطاء في لاعب واحد.



وأضاف أن اللاعب إذا شعر بعدم الراحة أو رغب في خوض تجربة جديدة بعد نهاية الموسم، فمن حقه التحدث مع إدارة النادي واتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله، في إطار الاحترام المتبادل بين الطرفين.