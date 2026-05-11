معتمد جمال يرفض تحميل حسام عبد المجيد مسؤولية الخسارة أمام اتحاد العاصمة

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، رفض تحميل حسام عبد المجيد مسؤولية الخسارة أمام اتحاد العاصمة، وطالبه بعدم التفكير في ركلة الجزاء، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز في مباراة الإياب.



وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "رفض معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحميل حسام عبد المجيد، قلب دفاع الفريق، مسؤولية الخسارة أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت بالجزائر، ضمن ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".



وأضاف: "دعم معتمد جمال حسام عبد المجيد داخل غرفة الملابس أمام زملائه، عقب انتهاء المباراة، بعدما كان متأثرًا بسبب خسارة الفريق بهدف من ركلة جزاء احتُسبت على اللاعب".



وأتم: "وطالب معتمد جمال حسام عبد المجيد بعدم التفكير في ركلة الجزاء، مؤكدًا أن جميع اللاعبين قدموا مستوى مميزًا، وأن الفريق سيكون قادرًا على التتويج باللقب في مباراة الإياب على استاد القاهرة، مشددًا على أنه من أفضل المدافعين".