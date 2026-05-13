«زراعة الإسكندرية» تتابع منظومة التعبئة والتداول بأبي قير للأسمدة

أجرى أيمن أبو الحسين حمودة، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، زيارة شركة أبو قير للأسمدة، اليوم الأربعاء، لمتابعة منظومة الإنتاج والنقل والتداول فى الأسواق، وذلك بحضور المهندسة أميرة الأحمدي أبو ريا، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية ونهى صبري، مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الزراعة.

استعراض أهمية ملف الأسمدة والجهود المبذولة من الوزارة

وقال حمودة، في بيان، إنه تم خلال اللقاء، استعراض أهمية ملف الأسمدة والجهود المبذولة من قبل الوزارة والشركة عبر منظومة متكاملة تبدأ منذ عمليات الإنتاج والتعبئة والشحن والنقل والتداول وصولاً إلى أماكن التوجيه إلى كافة محافظات الجمهورية.

إحكام السيطرة على الأسمدة

وشدد على ضرورة إحكام السيطرة على الأسمدة ومنع تسربها إلى السوق السوداء حفاظاً على الدعم المقدم من الدولة وضمان وصوله إلى مستحقيه من المزارعين والتصدى لأي محاولات للتلاعب ، كما تم التنسيق لتذليل أى عوائق أو عقبات قد تحول دون تنفيذ هذه الرؤية.

وأشارت الدكتورة أميرة الأحمدى، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالاسكندرية، إلى أن حصة الاسكندرية من الأسمدة الازوتية 1000 طن شهرياً بواقع 400 طن نترات و600 طن يوريا، مشيرة إلى أن الجمعية الائتمانية العامة للإصلاح الزراعى تحدد كمية الاسمدة المخصصة لكل محافظة بشكل شهرى وكذا الحصص المخصصة لكل فدان ومزارع حيث يتم الصرف للأسمدة على موسمين صيفي وشتوي لتلبية احتياجات المزارعين ويتوقف الصرف على عدة ضوابط ومعايير تتمثل في نوع المحصول والمقررات المطلوبة فعليا والحصر والمعاينات على الطبيعة والمساحات المنزرعة حيث يتم صرف 3 شيكارة لكل مزارع على أن تستكمل باقى الحصص تباعًا على مدار الموسم سواء الصيفى والشتوى وذلك لضمان عدالة التوزيع بين المزارعين المستحقين للصرف.

وكان فى استقبال الوفد، الكيميائى محمد محمود أبو يوسف، رئيس قطاعات التسويق والدكتور نادر حمدى الخواجة مراقب ومندوب الوزارة بشركات أبوقير والإسكندرية للأسمدة،

وأعقب ذلك القيام بجولة تفقدية داخل خطوط ووحدات الإنتاج تم خلالها شرح تفصيلى عن مراحل الإنتاج المختلفة وصولاً إلى المنتج النهائى.