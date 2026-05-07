الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الجناح المصري يعود إلى سوق الأفلام في مهرجان كان 2026

سعيد فراج

بعد فوزه بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي العام الفائت،  يعود الجناح المصري إلى مهرجان كان هذا العام ليجمع بين رواد صناعة السينما المصرية والعربية والعالمية، وليمثل نقطة التقاء لصناعة السينما المصرية مع صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم، وذلك يعكس التزام منظمي وشركاء الجناح تجاه دعم السينما المصرية والعربية خارج مصر والعالم العربي.  يقام الجناح المصري في منطقة البانتييرو المطلة على الميناء القديم لمدينة كان، في الفترة من 12 إلى 23 مايو/ أيار 2026. يأتي الجناح كمبادرة مشتركة بين ثلاثة من أبرز المؤسسات السينمائية في مصر: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام  ومهرجان الجونة السينمائي، ليشكّل هذا التعاون مساحة مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقوة إبداعية فاعلة في المشهد السينمائي الدولي.

ويشهد الجناح المصري هذا العام توسعًا ملحوظًا مع انضمام شركاء من أهم صناع السينما في مصر مما يعكس الاهتمام المتزايد داخل مجتمع الإنتاج المصري بالتفاعل مع الأسواق الدولية.

إلى جانب المؤسسات الثلاث المنظمة للجناح، ينضم هذا العام عدد من الشركاء، من بينهم مؤسسة دروسوس، فيلم كلينيك، فيلم سكوير، فوكس لتأجير معدات التصوير، وريد ستار. ويُعد هذا الاستثمار الجماعي خطوة مهمة نحو ترسيخ حضور مصري مستدام في مهرجان كان قائم على دعم صناعة السينما.

على مدار عشرة أيام، يستضيف الجناح المصري برنامجًا حافلًا من الجلسات الحوارية والنقاشية، واللقاءات، التي تتناول أبرز القضايا والتحديات التي تشكّل ملامح السينما المصرية والعربية اليوم.

تشمل المحاور الرئيسية للبرنامج: مصر كوجهة للتصوير السينمائي بما تمتلكه من مواقع فريدة وبنية تحتية متنامية وتاريخ طويل كمركز تصوير عالمي؛ تمويل الأفلام والإنتاج المشترك؛ التوزيع وانتشار الأفلام العربية عالميًا؛ واقع النقد السينمائي في العالم العربي وخارجه؛ ترميم وعرض التراث السينمائي المصري؛ كيفية دعم الجيل الجديد من صناع الأفلام العرب؛ إضافة إلى المعامل وورش العمل وبرامج التدريب التي تسهم في بناء مستقبل الصناعة.

وللعام الثاني أيضًا، تصمم المهندسة شيرين فرغل الجناح المصري، إذ حصد تصميمها - المستند إلى الهوية المصرية وروح الضيافة الدافئة- جائزة تصميم الأجنحة في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي (Marché du Film Pavilion Design Award) لعام 2025. تعود فرغل هذا العام بتصميم ذو طابع وروح مصرية ليواصل الجناح  تقديم حضور بصري مميز على شواطئ الريفيرا الفرنسية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها مكانةً في العالم العربي وإفريقيا. تأسس عام 1976، ونما ليصبح منصةً رئيسيةً للسينما العالمية، يجمع المخرجين والممثلين والمحترفين السينمائيين من جميع أنحاء العالم.

يحظى المهرجان باعتراف رسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بوصفه واحداً من 15 مهرجاناً تنافسياً في العالم.

لجنة مصر للأفلام:

تُعد لجنة مصر للأفلام (EFC)، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي (EMPC)، الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار كافة التصاريح والموافقات على السيناريوهات الخاصة بالمشاريع الدولية داخل جمهورية مصر العربية. وتعمل اللجنة بنظام الشباك الواحد (One-Stop Shop)، حيث تتولى إدارة جميع مراحل عملية التصوير، بما في ذلك الموافقات على السيناريو، استخراج تصاريح التصوير، التنسيق مع الجهات المعنية، إنهاء إجراءات التخليص الجمركي للمعدات، وتوفير المرافقة الأمنية. كما تقدم اللجنة استرداد نقدي يصل إلى 30٪ في حال التصوير داخل مواقع مدينة الإنتاج الإعلامي.

مهرجان الجونة السينمائي:

يقع على ساحل البحر الأحمر، ويُعد من أبرز الفعاليات الثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يجمع بين السينما العالمية والحوار الدولي والتأثير المجتمعي. ومن خلال شعاره "سينما من أجل الإنسانية"، يسعى المهرجان إلى ربط الأصوات الإقليمية بالصناعة العالمية، وتحويل القصص غير المروية إلى أدوات للتعاطف والحوار والتغيير الاجتماعي. وتُقام دورته القادمة في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026.

