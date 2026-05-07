صديق العمر.. مدحت صالح ناعيا هاني شاكر: ربنا ينور طريقك يا حبيبي

حرص الفنان مدحت صالح على نعي الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع مع المرض.

وكتب مدحت صالح رسالة مؤثرة من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «ربنا ينورلك طريقك ياحبيبي»، إذ كانت تجمعهم صداقة قوية امتدت لسنوات طويلة وظل يتحدث عنها هاني شاكر في كل لقاءاته.

موعد ومكان عزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام اليوم الخميس عزاء الفنان الراحل، عقب صلاة المغرب، بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبيه.

وشُيع جثمان الفنان الراحل أمس الأربعاء من نفس المسجد، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الحضور.