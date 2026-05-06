ميشيل رودريجيز في عرض خاص لفيلم "ذا فاست أند ذا فيوريوس" بمهرجان كان

أعلن منظمو Festival de Cannes عن تنظيم عرض استثنائي لفيلم The Fast and the Furious، وذلك مساء الأربعاء 13 مايو في تمام الساعة 11:45 ليلًا، داخل القاعة الكبرى «غراند تياتر لوميير».



ويشهد العرض حضور نخبة من نجوم وصنّاع الفيلم، يتقدمهم Vin Diesel وJordana Brewster، إلى جانب المنتج Neal H. Moritz، وكذلك Meadow Walker، ابنة النجم الراحل Paul Walker.



وفي تحديث لاحق للبيان الصحفي السابق، أكد المنظمون أن الممثلة Michelle Rodriguez ستشارك أيضًا في حضور هذه المناسبة الخاصة، ما يضفي مزيدًا من الزخم على الحدث الذي يحتفي بأحد أبرز أفلام سلسلة السرعة والإثارة.



ويُتوقع أن يستقطب العرض اهتمامًا واسعًا من جمهور المهرجان ومحبي السلسلة حول العالم، في ليلة سينمائية مميزة ضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان.