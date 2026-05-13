قبل عيد الأضحى.. حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق بالوادي الجديد

وجهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، برفع درجة حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة المراكز.



حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق

وكلفت المحافظ رؤساء المراكز الإدارية ومديري المديريات والأجهزة الرقابية، بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق، للاطمئنان على توافر اللحوم بالأسواق للمواطن وبأسعار مناسبة، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية من اللحوم وغيرها وجاهزية الأسواق في ظل الإقبال المتزايد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ووضع خطة لمتابعة المجازر وفتحها أمام المواطنين.

كما شددت بضرورة جاهزية قطاع الصحة باستعداد المستشفيات والوحدات الصحية، وتواجد الأطباء وفريق التمريض وتوفير المستلزمات الطبية لاستقبال الحالات الطارئة وضمان تواجد سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات.

كما وجهت مجدي بتجهيز غرفة عمليات خاصة بكل مركز متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لاستقبال الشكاوى خلال فترة العيد لضمان سرعة حل هذه المشكلات.