استعد لـ أطول عطلة رسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر، باعتبارها من أطول الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الطلاب.

موعد وقفة عرفات 2026

يتوقع أن توافق وقفة عرفات لعام 2026، يوم الثلاثاء 26 مايو، وفقا للتقديرات الفلكية المرتبطة ببداية شهر ذي الحجة 1447 هجريا.

موعد عيد الأضحى 2026

وبناءً على ذلك فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

تعتبر إجازة عيد الأضحى واحدة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، حيث ينتظرها الموظفون والطلاب لقضائها مع العائلة أو السفر، ووفقا للتقديرات الأولية لأجندة العطلات الرسمية، فمن المتوقع أن تأتي إجازة العيد الكبير 2026 على النحو الآتي:

- الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات

- الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

- الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

- الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

- السبت 30 مايو 2026.. رابع أيام العيد

يذكر أن الجهات الرسمية في مصر، لم تعلن عن القرار النهائي بشأن عدد أيام الإجازة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، حيث قد يتم مد الإجازة في بعض القطاعات.

مواعيد إجازات شهر مايو 2026

-يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم الجمعة 15 مايو 2026

-يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم السبت 16 مايو 2026

-يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم الجمعة 22 مايو 2026

-يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم السبت 23 مايو 2026

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

-يحصل الموظفون على إجازة رسمية يوم الجمعة 29 مايو 2026

- ويوافق يوم السبت 30 مايو إجازة عيد الأضحى 2026.

قائمة الإجازات المتبقية في عام 2026

- يوم الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- من يوم الأربعاء 27 مايو ـ السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

- يوم الخميس 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.