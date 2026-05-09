الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالتقويمين الهجري والميلادي.. كم عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2026؟

عيد الأضحى المبارك
خالد يوسف

يتزايد البحث عن موعد عيد الأضحى 2026؛ مع اقتراب شهر ذي الحجة، حيث يحرص المواطنون على معرفة توقيت بداية العيد، وعدد أيامه، سواء من أجل الاستعداد للذبح، أو تنظيم الإجازات والسفر، في واحدة من أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، حيث يأتي تحديد موعد عيد الأضحى؛ بناءً على رؤية هلال شهر ذي الحجة، والتي يتم الإعلان عنها رسميًا بعد تحري الهلال في المراصد الفلكية بالدول الإسلامية.

متى أول عيد الأضحى 2026؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الأضحى 2026 من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وذلك في حال اكتمال شهر ذي القعدة ثلاثين يومًا.

بينما قد يوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026؛ إذا كان شهر ذي القعدة 29 يومًا فقط، ويظل الموعد النهائي مرتبطًا بالرؤية الشرعية للهلال.

كم عدد أيام عيد الأضحى 2026؟

يستمر عيد الأضحى 2026 لمدة 4 أيام شرعًا، تبدأ من يوم النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ثم أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة).

وتعد هذه الأيام من أهم أيام العيد التي تشهد ذبح الأضاحي وتبادل الزيارات وصلة الرحم.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

من المتوقع أن تمتد إجازة عيد الأضحى 2026 في عدد من الدول العربية لعدة أيام متتالية، وقد تتراوح عادة بين 4 إلى 5 أيام، وفقًا لقرارات الحكومة.


وتشمل الإجازة يوم وقفة عرفات ويوم العيد وأيام التشريق، مع اختلاف بسيط في عدد الأيام من دولة لأخرى حسب نظام العمل الرسمي.

ووفقًا للأجندة الرسمية المتوقعة، تبدأ إجازة عيد الأضحى في مصر من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 «وقفة عرفات»، وبذلك يحصل الموظفون على 5 أيام إجازة متتالية، تشمل:

- الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات

- الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام العيد

- الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

- الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

- السبت 30 مايو 2026: رابع أيام العيد

قائمة الإجازات المتبقية خلال العام

إجازات شهر مايو 2026

- الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى.

- الأربعاء 27 مايو - الجمعة 29 مايو عيد الأضحى المبارك.

إجازات يونيو 2026

- الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو

- الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

إجازات شهر أغسطس 2026

- الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

إجازات شهر أكتوبر

- الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

