بسبب أعمال الإحلال والتجديد.. ضعف وانقطاع المياه شرقي الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية ضعف أو انقطاع المياه عن مناطق “سيدى بشر قبلى من شارع مصطفى كامل حتى شارع ملك حفنى بحرى - شارع الجلاء امتداد جميلة بوحريد حتى شارع أحمد أبو سليمان - فيكتوريا” نظراً للقيام بأعمال الإحلال والتجديد للخط الناقل للمياه قطر ( ١٠٠٠ مم) بشارع الشركة العربية من شارع أحمد أبو سليمان، وذلك اليوم، الخميس، في تمام الساعة 9 مساءً.

انقطاع المياه لمدة 14 ساعة

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد خلال 14 ساعة، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه للمناطق المتضررة.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة، وفي حالة وجود أي شكاوى التواصل معها على الخط الساخن 125.