أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم القطاع الصحي وتقديم الرعاية الطبية للأسر الأولى بالرعاية، مشيدا بالتعاون المستمر بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن المديرية تولي اهتماما كبيرا بدعم جهود الجمعيات الأهلية الجادة التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والوصول بالخدمات الإنسانية والطبية إلى الأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح محمود أبو السعود، مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية، أن الجمعية نظمت قافلة طبية بالمستشفى الجامعي بالزقازيق يوم السبت ٩ مايو ٢٠٢٦، استفادت منها ٦٠ حالة مرضية من الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية بالمجان.

وقال إن جميع نفقات العلاج والانتقالات تحملتها الجمعية بالكامل، مشيرا إلى أن القافلة استهدفت قرى [القنايات - كفر الأشراف - عزبة حلمي] بمركز الزقازيق، [ العوضي - عزبة حكيم ] بمركز أبو كبير، في إطار حرص الجمعية على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأسر غير القادرة بمختلف أنحاء المحافظة.