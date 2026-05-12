محافظ الشرقية يتفقد مشروع المخابز الآلية بالزقازيق ويطمئن على جودة الخبز المدعم

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشروع مجمع المخابز الآلية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، لمتابعة سير العمل داخل المخبز والتأكد من كفاءة وتشغيل خطوط الإنتاج بالمشروع لإنتاج رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين.

تجول المحافظ داخل المخبز لمتابعة عملية إنتاج الخبز بدءاً من عملية العجن واطمأن على نظافة الأدوات والمعدات.

وحرص على التأكد بنفسه من جودة رغيف الخبز المنتج، والإطمئنان على حصة المخبز من الدقيق المدعم والأوزان المقررة لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

وخلال الجولة قدم أحمد نبيل مدير مشروع المخابز الآلية شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مكونات المشروع ، موضحاً أن المخبز يضم ٤ خطوط إنتاج ألية تستوعب ١٦٠ شيكارة دقيق زنه ٥٠ كيلو لإنتاج ١٠٥ ألف و ٦٠٠ رغيف خبز/ يوم ، لسد احتياجات أهالي مدينة الزقازيق من خلال بيع وتوزيع الخبز بمنفذ المجمع ، فضلاً عن الدفع بسيارات محملة بالخبز للمناطق الأكثر ازدحاما بالمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وحرص المحافظ على متابعة آلية توزيع وبيع الخبز للمواطنين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واستمع لآراءهم حول جودة الخبز المقدم ومدى توافره بشكل دائم ، مؤكداً على عدم السماح بالتلاعب بالسلع المدعمة وخاصة رغيف الخبز.

رافق المحافظ في الجولة محمد بطيشة السكرتير العام المساعد وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ومحمد ابو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق وأحمد نبيل مدير مشروع المخابز الآلية.