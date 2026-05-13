قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف معاشات يونيه قبل إجازة عيد الأضحى
مقترحات برلمانية.. هل يتم إظهار الاسم الكامل بـ"إنستا باي" لوقف أخطاء التحويل واسترداد الأموال؟
وصول طائرة ترامب إلى الصين.. وتوقعات بضغط الرئيس الأمريكي على شي جين بينج بشان إيران
التنمية المحلية: تحديثات جديدة لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية في الجية والسعديات وصيدا إلى 9 شهداء
ترامب يصل العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية
تخوفات إسرائيلية من اختيار أمريكا لمصلحتها بالوصول لاتفاق مع إيران
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان ضرورة تكثيف التعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل
أسطول الصمود يعلن استئناف الإبحار نحو قطاع غزة يوم غد الخميس
ريمونتادا الزمالك.. الحكاية التي تتكرر كلما سقط الأبيض خارج أرضه.. 15 عودة قارية صنعت شخصية البطل.. و7 ألقاب بدأت من الهزيمة
"الوزراء" يُوافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة
الوزراء يوافق على قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية| تفاصيل كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تشغيل مركز التحصين والتعقيم البيطري ببني سويف.. حماية المواطنين من العقر والسعار

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، اليوم، بدء التشغيل الفعلي لمركز "بني سويف للتحصين والتعقيم والوقاية البيطرية" بمنطقة شرق النيل، وذلك في إطار التحرك التنفيذي للمحافظة لتطبيق منظومة علمية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة والخطرة، والحد من مخاطر العقر والسعار، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين في الشوارع، وذلك وفقا رؤية متكاملة تقوم على حماية المواطن والرفق بالحيوان في الوقت نفسه.

المشروع يستهدف بشكل مباشر خفض معدلات العقر التي تمثل عبئًا صحيًا واقتصاديًا كبيرًا، من خلال تقليل أعداد الحيوانات الضالة تدريجيًا عبر التعقيم، إلى جانب الوقاية من السعار عبر التحصين، بما يحقق حماية مزدوجة للمواطنين.

وتتعامل المحافظة مع الملف باعتباره قضية صحة عامة وأمن مجتمعي في المقام الأول، وليس مجرد ظاهرة بيئية، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء المركز هو تقليل احتمالات التعرض للعقر من الأساس، عبر منظومة وقائية تعتمد على التحصين والتعقيم والرصد المبكر للبؤر الساخنة، بما يحد من مصادر الخطر قبل وقوعها.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هاني جميعة أن خطورة العقر لا تقتصر على الإصابة الجسدية فقط، بل تمتد إلى مخاطر صحية شديدة قد تهدد حياة الإنسان، خاصة مع احتمالية انتقال مرض السعار، وهو مرض فيروسي خطير قد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي العلاج الفوري والجرعات الوقائية في الوقت المناسب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن ملف العقر يمثل عبئًا صحيًا وماليًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المديرية تعاملت خلال أقل من 60 يومًا مع آلاف الحالات، حيث تم صرف أكثر من 27 ألف جرعة لقاح لأكثر من 8 آلاف مواطن، بالإضافة إلى استقبال 873 حالة عقر شديدة احتاجت إلى أمصال علاجية، بإجمالي تكلفة تجاوزت 5.2 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الضغط الواقع على المنظومة الصحية وأهمية التحول إلى الوقاية.

كما أكد مدير مديرية الطب البيطري أن جميع الإجراءات داخل المركز تتم وفق ضوابط علمية دقيقة وتحت إشراف بيطري كامل، موضحًا أن آلية العمل تبدأ برصد البؤر الساخنة للحيوانات الضالة، ثم نقلها بوسائل آمنة إلى المركز، حيث يتم إجراء الكشف البيطري والتحصين ضد السعار والتعقيم والعزل للحالات الخطرة، على أن يتم إعادة الحيوانات غير العدوانية إلى أماكنها بالشارع بعد التأكد من حالتها الصحية ووضع علامة تعريفية عليها، بما يضمن السيطرة العلمية على الظاهرة.

وأشار إلى أن المركز يضم أماكن مخصصة للعزل والملاحظة البيطرية، وغرفة عمليات للتعقيم والتدخلات الطبية، إلى جانب مناطق للرعاية والمتابعة بعد التحصين، فضلًا عن التجهيزات الفنية واللوجستية التي تضمن تشغيل المنظومة بكفاءة عالية وفق المعايير البيطرية الحديثة.

كما تم التأكيد على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطنين وتعاونهم في الإبلاغ عن البؤر الخطرة وتجمعات الكلاب الضالة، من خلال الخط المباشر بمديرية الطب البيطري أو الخط الساخن لمركز السيطرة أو عبر رسائل الماسنجر الخاصة بالصفحة الرسمية، مع ضرورة تحديد موقع البلاغ بدقة وإرفاق أي صور أو فيديوهات متاحة، بما يسهم في سرعة التعامل مع البلاغات وتحقيق أعلى معدلات الأمان المجتمعي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن أنه تم تخصيص حساب بنكي رسمي لدعم استدامة المنظومة وتحمل تكاليف التحصين والتعقيم والوقاية البيطرية، وهو (06194030000010) ببنك القاهرة، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة في حماية المواطنين.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي ضمن دور وزارة التضامن في دعم المبادرات المجتمعية والخدمية التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات العامة، والمساهمة في استدامة المشروعات ذات البعد الصحي والبيئي.

بني سويف بيطري بني سويف مخافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

ترشيحاتنا

فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب

فان ديزل يخطف الأضواء في مهرجان كان بفيلم السرعة والغضب

لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية

لجنة تحكيم جائزة الكاميرا الذهبية تداعب الجمهور بمهرجان كان

أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"

أبطال فيلم «Ceniza en la Boca» يخطفون الأنظار بمهرجان كان

بالصور

فستان لامع.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فان ديزل يخطف الأضواء في مهرجان كان بفيلم السرعة والغضب

فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب
فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب
فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب

لجنة تحكيم جائزة الكاميرا الذهبية تداعب الجمهور بمهرجان كان

لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية
لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية
لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية

أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ

أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد