4 جولات فاصلة.. صراع البقاء والهبوط يشتعل في الدوري المصري

اشتعل الصراع داخل مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز مع اقتراب المسابقة من خط النهاية حيث يتبقى 4 جولات فقط على نهاية الموسم في ظل منافسة قوية بين الأندية للهروب من شبح الهبوط إلى دوري المحترفين بعدما تقرر هبوط 4 أندية من بين 14 فريقا داخل المجموعة.

4 فرق تضمن البقاء في الدوري

وقد تمكنت 4 فرق من حسم موقفها بشكل كبير وضمان البقاء في دوري الأضواء حيث يتصدر وادي دجلة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة يليه البنك الأهلي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة ثم زد في المركز الثالث بنفس الرصيد بينما يأتي الجونة في المركز الرابع برصيد 39 نقطة ليضمن الرباعي الاستمرار في الدوري الممتاز قبل نهاية الموسم.

4 أندية فى قاع الجدول

في المقابل، تشتعل المنافسة في قاع الجدول بين 4 أندية مهددة بالهبوط حيث يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ11 برصيد 27 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة يليه حرس الحدود في المركز الـ13 بنفس الرصيد فيما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ليصبح الأقرب لمغادرة دوري الأضواء في ظل نتائجه الصعبة.

وتشير الحسابات إلى أن الوصول إلى 39 نقطة قد يكون كافيا لضمان البقاء خاصة أن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه كهرباء الإسماعيلية هو نفس الرصيد ما يجعل الجولات الأربع المتبقية في غاية الأهمية والحسم لكل الفرق المتصارعة على البقاء.

ومع دخول الموسم مراحله الأخيرة، يبقى الغموض مسيطرا على هوية الأندية التي ستنجو من الهبوط، في ظل تقارب النقاط واشتداد المنافسة حتى الجولة الأخيرة ما ينذر بنهايات نارية ومثيرة في مجموعة الهبوط.